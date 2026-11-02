Xiaomi представила смартфон с загадочным названием Redmi M100 Pro: что за ним скрывается

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi представила смартфон среднего класса Redmi M100 Pro. За этим загадочным именем скрывается копия модели Redmi Note 14 Pro для китайского рынка, что вышла на свет аж в сентябре 2024 года. От глобальной версии «китаец» отличается более простой главной камерой, но более ёмкой батарейкой. Ну, а «новый» Redmi M100 Pro перенял все черты своего исходника, в том числе и внешность.

Оригинальный Redmi Note 14 Pro 5G. Новый Redmi M100 Pro выглядит точно так же
Оригинальный Redmi Note 14 Pro 5G. Новый Redmi M100 Pro выглядит точно так же
Автор: Xiaomi Источник: mt.today

Основой смартфона по-прежнему является чипсет Mediatek Dimensity 7300, который дополняет память форматов LPDDR4X/UFS 2.2. AMOLED-экран получил диагональ 6,67″, разрешение 2772x1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Сзади установлены главная камера Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 МП да заглушка для макро. Аппарат получил не самую большую по нынешним меркам батарею на 5500 мА*ч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Из других особенностей можно выделить Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и защиту IP68.

Цена Redmi M100 Pro в единственной конфигурации 12/256 составит 2499 юаней или 32 тысячи рублей. Для сравнения, оригинальный Redmi Note 14 Pro 5G с тем же количеством памяти стоил всего 1699 юаней или 24 тысячи рублей.

Источник: Helpix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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