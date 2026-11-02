Xiaomi представила смартфон с загадочным названием Redmi M100 Pro: что за ним скрывается

Компания Xiaomi представила смартфон среднего класса Redmi M100 Pro. За этим загадочным именем скрывается копия модели Redmi Note 14 Pro для китайского рынка, что вышла на свет аж в сентябре 2024 года. От глобальной версии «китаец» отличается более простой главной камерой, но более ёмкой батарейкой. Ну, а «новый» Redmi M100 Pro перенял все черты своего исходника, в том числе и внешность.

Оригинальный Redmi Note 14 Pro 5G. Новый Redmi M100 Pro выглядит точно так же Автор: Xiaomi Источник: mt.today

Основой смартфона по-прежнему является чипсет Mediatek Dimensity 7300, который дополняет память форматов LPDDR4X/UFS 2.2. AMOLED-экран получил диагональ 6,67″, разрешение 2772x1220 пикселей, частоту обновления 120 Гц и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Сзади установлены главная камера Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 МП да заглушка для макро. Аппарат получил не самую большую по нынешним меркам батарею на 5500 мА*ч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Из других особенностей можно выделить Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и защиту IP68.

Цена Redmi M100 Pro в единственной конфигурации 12/256 составит 2499 юаней или 32 тысячи рублей. Для сравнения, оригинальный Redmi Note 14 Pro 5G с тем же количеством памяти стоил всего 1699 юаней или 24 тысячи рублей.

Источник: Helpix