10 месяцев без подзарядки: Citizen представила титановые часы с необычной системой синхронизации

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Компания Citizen расширила международные продажи часов Attesa AT8297-51L, рассчитанных на тех, кому важны точность времени и минимальное обслуживание. Модель сочетает титановый корпус, зарядку от света и автоматическую синхронизацию с радиосигналами атомных часов. В США новинка стоит $1395, в Великобритании — 995 фунтов стерлингов.

Часы работают на механизме H800 с технологией Eco-Drive. Он преобразует солнечный и искусственный свет в энергию, поэтому регулярно менять батарейку не требуется. После полной зарядки устройство способно работать до 10 месяцев при включённом режиме энергосбережения. Если радиосигнал недоступен, заявленная точность составляет +-15 секунд в месяц.

Механизм поддерживает автоматическую коррекцию времени в Японии, Китае, Европе и Северной Америке. Функция мирового времени охватывает 26 часовых поясов, а Direct Flight позволяет быстро переключаться на местное время при поездках. Дополнительно предусмотрены вечный календарь, индикация дня недели и даты, 24-часовой формат и хронограф, измеряющий интервалы с точностью до 1/20 секунды и продолжительностью до 60 минут.

Корпус диаметром 42 мм изготовлен из фирменного Super Titanium с защитной обработкой Duratect. Толщина составляет 10,7 мм, масса — 95 г. Сапфировое стекло имеет антибликовое покрытие, водозащита достигает 10 бар (100 м). Технология Perfex Multi 3000 объединяет защиту от магнитных воздействий, обнаружение ударов и автоматическую коррекцию положения стрелок. Citizen AT8297-51L выпускается в Японии.

Источник: citizenwatch