Покупатели выбрали GrapheneOS вместо камеры на 200 Мп в новом флагмане Motorola

Motorola Signature 27 получил преимущество, которого нет у Google Pixel: поддержку защищённой операционной системы GrapheneOS. В опросе GSMArena именно эта возможность набрала больше всего голосов — 33,33%, немного опередив даже камеру на 200 Мп с результатом 32,11%. Всего в голосовании участвовали 550 человек.

Для GrapheneOS это серьёзный поворот. До сих пор система официально работала только на смартфонах Google Pixel, что ограничивало выбор пользователей даже при желании отказаться от сервисов Google. Теперь первым сторонним устройством с поддержкой этой платформы станет флагман Motorola. GrapheneOS позволяет изолировать сервисы Google, ограничивать доступ приложений к данным и использовать дополнительные механизмы защиты.

Однако у этого преимущества есть и обратная сторона: сама поддержка ещё не означает, что альтернативную систему можно установить прямо сейчас. Разработчикам предстоит завершить адаптацию программного обеспечения, а точные сроки появления установочной версии пока не определены. Motorola Signature 27 использует Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с аппаратной поддержкой ARM Memory Tagging Extension (MTE) и рассчитан на семь лет обновлений операционной системы и безопасности.

Теперь у Google Pixel появился серьёзный конкурент в нише смартфонов для пользователей, которым важна цифровая приватность. Но сможет ли Motorola превратить техническое преимущество в массовый спрос — отдельный вопрос: флагман стоит дорого, а покупателям ещё предстоит дождаться полноценного запуска GrapheneOS. При этом результаты опроса показывают, что для части аудитории защищённая система оказалась привлекательнее даже 200-мегапиксельной камеры.

Источник: gsmarena