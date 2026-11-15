Klipsch выпустила проводные наушники Stratos к 80-летию: закрытые HP-2 и полуоткрытые HP-3

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Серия проводных наушников Klipsch Stratos появилась на рынке в честь восьмидесятилетия бренда. Линейка включает закрытые HP-2 и полуоткрытые HP-3. Старт продаж в Соединенных Штатах назначен на декабрь 2026 года. За HP-2 придется заплатить 1000 долларов (около 80 000 рублей), за HP-3 — 1200 долларов (примерно 96 000 рублей).

Начнем с акустики. В обеих моделях используется двухполосная коаксиальная система: средне-низкочастотный и высокочастотный излучатели совмещены на одной оси. У HP-3 основной динамик диаметром 50 мм, у HP-2 — 40 мм. Высокочастотные динамики (твитеры) в обеих моделях имеют диаметр 10 мм. Излучатели сделаны из биоцеллюлозы, материала, получаемого из бактериальной целлюлозы. Производитель заявляет, что HP-3 дает плотный и мощный низ с ясной верхней частью, а HP-2 рассчитан на глубокий бас и высокую изоляцию от внешних звуков для студийного мониторинга, то есть контроля звука при записи и сведении композиций.

Конструкция HP-2 закрытая, HP-3 полуоткрытая: первая модель изолирует ухо от окружающего шума, вторая частично пропускает звук наружу.

Автор: klipsch Источник: klipsch-russia.com

Оголовья наушников обтянуты протеиновой кожей, то есть искусственным материалом на основе белка. Дужки выполнены из алюминия, обработанного на станке. Чашки деревянные, с медными кольцами. Подкладка оголовий состоит из пенополиуретана с открытыми порами, а амбушюры обтянуты микрозамшей, искусственной замшей повышенной мягкости.

В комплекте два съемных кабеля в нейлоновой оплетке: один с разъемом 3,5 мм, второй балансный с разъемом 4,4 мм. Балансная схема подключения использует два раздельных проводника для передачи сигнала, что помогает снизить помехи. Также в комплект входит адаптер с 3,5 мм на 6,35 мм.

Руководитель по продукции Klipsch Райан Хансен отметил, что Stratos продолжает курс компании, которого она придерживается 80 лет. Цель — дать слушателю возможность приблизить любимую музыку, где бы он ее ни слушал.

Для сравнения: Focal Clear Mg стоят 1399 фунтов стерлингов, или 1490 долларов (около 119 000 рублей). Цены и наличие в Великобритании пока не опубликованы.

Проводные наушники Klipsch Stratos HP-2 и HP-3 выйдут в США в декабре 2026 года.

Источник: whathifi

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