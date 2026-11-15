Klipsch выпустила проводные наушники Stratos к 80-летию: закрытые HP-2 и полуоткрытые HP-3

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Серия проводных наушников Klipsch Stratos появилась на рынке в честь восьмидесятилетия бренда. Линейка включает закрытые HP-2 и полуоткрытые HP-3. Старт продаж в Соединенных Штатах назначен на декабрь 2026 года. За HP-2 придется заплатить 1000 долларов (около 80 000 рублей), за HP-3 — 1200 долларов (примерно 96 000 рублей).

Начнем с акустики. В обеих моделях используется двухполосная коаксиальная система: средне-низкочастотный и высокочастотный излучатели совмещены на одной оси. У HP-3 основной динамик диаметром 50 мм, у HP-2 — 40 мм. Высокочастотные динамики (твитеры) в обеих моделях имеют диаметр 10 мм. Излучатели сделаны из биоцеллюлозы, материала, получаемого из бактериальной целлюлозы. Производитель заявляет, что HP-3 дает плотный и мощный низ с ясной верхней частью, а HP-2 рассчитан на глубокий бас и высокую изоляцию от внешних звуков для студийного мониторинга, то есть контроля звука при записи и сведении композиций.

Конструкция HP-2 закрытая, HP-3 полуоткрытая: первая модель изолирует ухо от окружающего шума, вторая частично пропускает звук наружу.

Оголовья наушников обтянуты протеиновой кожей, то есть искусственным материалом на основе белка. Дужки выполнены из алюминия, обработанного на станке. Чашки деревянные, с медными кольцами. Подкладка оголовий состоит из пенополиуретана с открытыми порами, а амбушюры обтянуты микрозамшей, искусственной замшей повышенной мягкости.

В комплекте два съемных кабеля в нейлоновой оплетке: один с разъемом 3,5 мм, второй балансный с разъемом 4,4 мм. Балансная схема подключения использует два раздельных проводника для передачи сигнала, что помогает снизить помехи. Также в комплект входит адаптер с 3,5 мм на 6,35 мм.

Руководитель по продукции Klipsch Райан Хансен отметил, что Stratos продолжает курс компании, которого она придерживается 80 лет. Цель — дать слушателю возможность приблизить любимую музыку, где бы он ее ни слушал.

Для сравнения: Focal Clear Mg стоят 1399 фунтов стерлингов, или 1490 долларов (около 119 000 рублей). Цены и наличие в Великобритании пока не опубликованы.

Проводные наушники Klipsch Stratos HP-2 и HP-3 выйдут в США в декабре 2026 года.

Источник: whathifi