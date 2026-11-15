Он ещё не стал взрослым, но уже весил 400 кг: найден новый вид динозавра

Палеонтологи обнаружили динозавра, который в возрасте около двух лет весил почти 400 кг. Новый вид назвали Nyana rooiwalensis. Его останки нашли в Южной Африке ещё в 2018 году, но только теперь исследователи смогли установить возраст животного и оценить его размеры. Необычным оказалось то, что молодой динозавр набирал массу намного быстрее, чем другие известные представители его группы.

Nyana относился к ранним завроподоморфам — предкам гигантских растительноядных динозавров с длинными шеями. Учёные изучили фрагменты черепа длиной 21,3 см, включая почти целую мозговую коробку, нёбо и подъязычную кость. По строению скелета и результатам анализа животное оказалось близким родственником других ранних динозавров, среди которых Sarahsaurus и Ngwevu.

Возраст установили по микроскопическим срезам костей конечностей. Исследователи обнаружили две линии роста, похожие на годичные кольца деревьев. Они показали, что динозавр находился на третьем году жизни и ещё не достиг зрелости. При этом его масса уже составляла около 400 кг. Насколько крупным он мог стать во взрослом возрасте, пока неизвестно.

Для изучения черепа специалисты использовали синхротрон Европейского центра синхротронного излучения (ESRF). Мощное рентгеновское оборудование позволило получить детальные данные и создать трёхмерные модели костей. Находка важна для понимания того, когда у предков гигантских завроподов сформировалась способность быстро набирать массу.

Источник: interestingengineering