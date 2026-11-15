Пять источников света и 1800 люмен: новый фонарь Olight получил неожиданное ограничение

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Olight изменила конструкцию фонаря ArkTac Ultra, добавив пять источников света, но вместе с новыми возможностями усложнила управление. Модель получила белый прожекторный и рассеянный свет, красную подсветку, ультрафиолет и зелёный лазер. Максимальная яркость достигает 1800 люмен, дальность освещения — 215 метров.

Главное отличие от предыдущего ArkPro Ultra — новая система переключения режимов. Теперь на корпусе расположены четыре кнопки и поворотный селектор. Для включения прожектора требуется двойное нажатие в режиме рассеянного света. Также предусмотрена двухступенчатая кнопка на торце, которая позволяет включать прожектор и регулировать яркость. Такая схема расширяет возможности управления, но владельцам прежней модели придётся привыкать к другой логике работы.

Olight также добавила датчик, блокирующий включение фонаря при препятствии перед оптикой. Это должно снизить риск случайного включения в кармане или рюкзаке. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава OAL²: его твёрдость на 7,3%, а предел текучести на 11,5% выше, чем у материала первого поколения. В комплект входит магнитная кобура с фиксатором, а для зарядки используется кабель MCC4 с разъёмом USB-C.

Продажи ArkTac Ultra должны начаться 27 ноября 2026 года. Ориентировочная цена составит 176 евро. На старте фонарь предложат в чёрном цвете. Практическое знакомство с новинкой показало, что производитель сделал ставку на расширение функциональности, однако переход на новую систему управления может оказаться не самым удобным изменением для тех, кто привык к ArkPro Ultra.

Источник: notebookcheck