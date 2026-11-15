Обычная Bluetooth-колонка не подойдёт: Victor создала специальную акустику для телевизора

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Японская Victor представила беспроводную акустику SP-WS10BT, которая помогает разбирать диалоги в фильмах и телепередачах без увеличения громкости телевизора. Колонка передаёт звук с задержкой около 30 мс, поэтому речь не должна заметно отставать от происходящего на экране.

Вместо простого усиления звука система использует функцию «Чёткий голос», которая выделяет частоты человеческой речи. Пользователь может переключаться между тремя режимами: для диалогов, музыки и кино. Это позволяет отдельно настроить звучание под телевизионные передачи и фильмы, где голоса часто теряются на фоне музыки и спецэффектов.

За звук отвечают два высокочастотных динамика мощностью по 3 Вт, 14-ваттный вуфер и пассивный радиатор. Корпус из MDF получил конструкцию для подавления вибраций, а верхнюю панель изготовили из натурального ореха. Колонка также работает как самостоятельная Bluetooth-акустика с поддержкой версии 5.4 и кодеков SBC и AAC.

SP-WS10BT весит около 1,05 кг и оснащена складной алюминиевой ручкой. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов воспроизведения, а зарядка занимает около четырёх часов. В Японии устройство поступило в продажу в конце ноября 2025 года примерно за 31 000 иен.

Источник: victor