Обычная Bluetooth-колонка не подойдёт: Victor создала специальную акустику для телевизора

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| Новость | Аудио и звук

Японская Victor представила беспроводную акустику SP-WS10BT, которая помогает разбирать диалоги в фильмах и телепередачах без увеличения громкости телевизора. Колонка передаёт звук с задержкой около 30 мс, поэтому речь не должна заметно отставать от происходящего на экране.

Автор: Victor Источник: www.victor.jp

Вместо простого усиления звука система использует функцию «Чёткий голос», которая выделяет частоты человеческой речи. Пользователь может переключаться между тремя режимами: для диалогов, музыки и кино. Это позволяет отдельно настроить звучание под телевизионные передачи и фильмы, где голоса часто теряются на фоне музыки и спецэффектов.

За звук отвечают два высокочастотных динамика мощностью по 3 Вт, 14-ваттный вуфер и пассивный радиатор. Корпус из MDF получил конструкцию для подавления вибраций, а верхнюю панель изготовили из натурального ореха. Колонка также работает как самостоятельная Bluetooth-акустика с поддержкой версии 5.4 и кодеков SBC и AAC.

SP-WS10BT весит около 1,05 кг и оснащена складной алюминиевой ручкой. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов воспроизведения, а зарядка занимает около четырёх часов. В Японии устройство поступило в продажу в конце ноября 2025 года примерно за 31 000 иен.

Источник: victor

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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