Xiaomi научила задний экран 18 Pro работать с Google Maps и Spotify

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Xiaomi нашла новое применение второму экрану смартфонов 18 Pro. На дополнительном дисплее теперь смогут работать Google Maps, Spotify, YouTube Music, Gemini и Trip.com. Фактически производитель превращает небольшую панель на задней крышке из вспомогательного элемента в ещё один способ пользоваться смартфоном.

Международная версия получит поддержку популярных зарубежных сервисов. Через задний экран можно будет следить за навигацией, управлять музыкой и обращаться к Gemini Live. Это позволит выполнять часть повседневных задач, не включая основной дисплей.

Ещё интереснее возможности генеративного ИИ. Xiaomi показала, как смартфон создаёт небольшие приложения для второго экрана по запросу пользователя. Среди примеров — карточки для изучения иностранных слов и напоминания о необходимости пить воду. Получается, владелец сможет сам придумывать функции для дополнительного дисплея, а не ограничиваться набором готовых виджетов.

Ранее задний экран Xiaomi 18 Pro использовался преимущественно для уведомлений, отображения информации и съёмки селфи основной камерой. Теперь компания пытается сделать его полноценной рабочей поверхностью. Насколько удобным о

Источник: ithome