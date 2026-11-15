Huawei Mate X8 показали до премьеры: новый дизайн, экран 8,15 дюйма и Kirin 9050 Pro

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Huawei впервые продемонстрировала складной смартфон Mate X8 в раскрытом и сложенном состоянии. Новинку показали в видеоролике к восьмилетию серии Mate X. Самое заметное изменение коснулось задней панели: вместо угловатого оформления предшественника Mate X7 производитель вернул крупный круглый блок камер, характерный для прежних складных моделей серии.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

Смартфон сохранил конструкцию с экраном, складывающимся внутрь корпуса. Благодаря официальному видео теперь можно рассмотреть не только оформление задней панели, но и пропорции устройства в обоих состояниях. Однако Huawei пока не раскрыла технические характеристики, стоимость и дату начала продаж.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

По предварительным данным, Mate X8 получит внешний экран диагональю около 6,5 дюйма и внутренний гибкий дисплей на 8,15 дюйма с защитным слоем из ультратонкого стекла UTG. Для сравнения, у Mate X7 внутренний экран имеет диагональ 8 дюймов. За производительность, предположительно, будет отвечать Kirin 9050 Pro, который уже используется в смартфонах Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS. Предшественник оснащён Kirin 9030 Pro.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

Также ожидаются обычная и коллекционная версии смартфона. Для первой называют конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ, для второй — 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ либо 1 ТБ хранилища. В утечках фигурируют пять вариантов оформления: Danxia Orange, Qingshan Brocade, Xueyu White, Cangqiong Black и Zijin. Все эти характеристики пока не подтверждены производителем. Официальная премьера Mate X8 ещё впереди.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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