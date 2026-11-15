Горообразование могло сыграть фундаментальную роль в эволюции жизни на Земле

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Последнее исследование, опубликованное в журнале «Science Advances», указывает на новые условия для эволюции жизни на Земле. Группа ученых из Университета Британской Колумбии, Утрехтского университета и Шведского музея естественной истории продемонстрировала, что горообразование (процессы поднятия гор) могло сыграть фундаментальную роль в возникновении и развитии сложной жизни. Результаты этих анализов показывают, что геологические процессы, происходящие даже глубоко под поверхностью планеты, оказали прямое влияние на возникновение условий, благоприятных для развития биоразнообразия.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Исследование, проведенное группой доктора Маттейса Смита в Университете Британской Колумбии, включало детальный анализ метаморфических пород, которые подвергались огромному давлению в течение последних трех миллиардов лет в результате столкновения тектонических плит. Команда проследила, как эти процессы привели к образованию все более высоких горных хребтов, значительно повлияв на химический состав атмосферы и океанов.

Ключевым открытием является выявление двух периодов быстрого образования гор. Первое произошло около 2,2 миллиарда лет назад, а второе — примерно 700 миллионов лет назад. В обоих случаях увеличение толщины континентальной коры в горных районах достигло 30-60 км и почти 90 км соответственно, что привело к образованию массивных горных хребтов высотой, сравнимой с современными Гималаями.

Как подчеркивает доктор Смит, три миллиарда лет назад ключевые элементы, такие как фосфор, были заключены в земной коре, а океаны оставались бедными питательными веществами. Только образование высоких гор позволило усилить процессы выветривания и эрозии, благодаря чему значительное количество питательных веществ достигло океанов. Эти процессы способствовали развитию фотосинтеза и повышению концентрации кислорода в атмосфере, что, в свою очередь, создало условия для появления сложных организмов.

Доктор Доуве ван Хинсберген из Утрехтского университета отмечает, что первое поднятие, возможно, способствовало появлению крупных материков, в то время как второе привело к формированию гор высотой, превышающей все существовавшие ранее.

Такие глубокие изменения предполагают, что горы, возможно, сыграли гораздо большую роль в формировании условий для возникновения жизни, чем считалось ранее.

Доуве ван Хинсберген

Результаты исследований показывают, что периоды поднятия гор совпадают с так называемыми окислительными событиями, или внезапным увеличением содержания кислорода в атмосфере. Первый подобный сдвиг, примерно 2,2 миллиарда лет назад, совпал с поднятием гор до высоты, составляющей примерно половину высоты современных Гималаев. Второй всплеск, 700 миллионов лет назад, ознаменовался образованием гор высотой, сопоставимой с высочайшими вершинами Земли сегодня.

Доктор Эллен Койман из Шведского музея естественной истории подчеркивает, что развитие и диверсификация жизни на Земле не случайны, поскольку происходили именно в эти периоды.

Удивительно, что горные хребты, которые мы сейчас считаем постоянными элементами ландшафта, отсутствовали миллиарды лет, и их появление, возможно, стало ключевым фактором экологических и биологических изменений.

Эллен Койман

Современные Гималаи и Каракорам, где находятся высочайшие вершины мира, Эверест и К2, — это относительно молодые горные хребты, толщина земной коры которых достигает 80 км — вдвое больше, чем у большинства других континентов. Ученые считают, что последовательные этапы поднятия этих гор оказали необратимое воздействие на количество материала, поступающего в океаны, что, в свою очередь, подпитывало последующие этапы эволюции.

Исследование команды доктора Смита представляет собой прорыв в понимании связей между геологическими процессами и эволюцией жизни. Оно демонстрирует, что события, происходившие глубоко под поверхностью Земли, могли сыграть решающую роль в создании условий, позволивших развиться сложным организмам. Эти горы, благодаря своему снабжению питательными веществами и влиянию на климат, могли способствовать появлению биоразнообразия, которое наблюдается сегодня на планете.

Источник: Science Advances

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