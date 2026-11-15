Горообразование могло сыграть фундаментальную роль в эволюции жизни на Земле

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Последнее исследование, опубликованное в журнале «Science Advances», указывает на новые условия для эволюции жизни на Земле. Группа ученых из Университета Британской Колумбии, Утрехтского университета и Шведского музея естественной истории продемонстрировала, что горообразование (процессы поднятия гор) могло сыграть фундаментальную роль в возникновении и развитии сложной жизни. Результаты этих анализов показывают, что геологические процессы, происходящие даже глубоко под поверхностью планеты, оказали прямое влияние на возникновение условий, благоприятных для развития биоразнообразия.

Исследование, проведенное группой доктора Маттейса Смита в Университете Британской Колумбии, включало детальный анализ метаморфических пород, которые подвергались огромному давлению в течение последних трех миллиардов лет в результате столкновения тектонических плит. Команда проследила, как эти процессы привели к образованию все более высоких горных хребтов, значительно повлияв на химический состав атмосферы и океанов.

Ключевым открытием является выявление двух периодов быстрого образования гор. Первое произошло около 2,2 миллиарда лет назад, а второе — примерно 700 миллионов лет назад. В обоих случаях увеличение толщины континентальной коры в горных районах достигло 30-60 км и почти 90 км соответственно, что привело к образованию массивных горных хребтов высотой, сравнимой с современными Гималаями.

Как подчеркивает доктор Смит, три миллиарда лет назад ключевые элементы, такие как фосфор, были заключены в земной коре, а океаны оставались бедными питательными веществами. Только образование высоких гор позволило усилить процессы выветривания и эрозии, благодаря чему значительное количество питательных веществ достигло океанов. Эти процессы способствовали развитию фотосинтеза и повышению концентрации кислорода в атмосфере, что, в свою очередь, создало условия для появления сложных организмов.

Доктор Доуве ван Хинсберген из Утрехтского университета отмечает, что первое поднятие, возможно, способствовало появлению крупных материков, в то время как второе привело к формированию гор высотой, превышающей все существовавшие ранее.

Такие глубокие изменения предполагают, что горы, возможно, сыграли гораздо большую роль в формировании условий для возникновения жизни, чем считалось ранее. Доуве ван Хинсберген

Результаты исследований показывают, что периоды поднятия гор совпадают с так называемыми окислительными событиями, или внезапным увеличением содержания кислорода в атмосфере. Первый подобный сдвиг, примерно 2,2 миллиарда лет назад, совпал с поднятием гор до высоты, составляющей примерно половину высоты современных Гималаев. Второй всплеск, 700 миллионов лет назад, ознаменовался образованием гор высотой, сопоставимой с высочайшими вершинами Земли сегодня.

Доктор Эллен Койман из Шведского музея естественной истории подчеркивает, что развитие и диверсификация жизни на Земле не случайны, поскольку происходили именно в эти периоды.

Удивительно, что горные хребты, которые мы сейчас считаем постоянными элементами ландшафта, отсутствовали миллиарды лет, и их появление, возможно, стало ключевым фактором экологических и биологических изменений. Эллен Койман

Современные Гималаи и Каракорам, где находятся высочайшие вершины мира, Эверест и К2, — это относительно молодые горные хребты, толщина земной коры которых достигает 80 км — вдвое больше, чем у большинства других континентов. Ученые считают, что последовательные этапы поднятия этих гор оказали необратимое воздействие на количество материала, поступающего в океаны, что, в свою очередь, подпитывало последующие этапы эволюции.

Исследование команды доктора Смита представляет собой прорыв в понимании связей между геологическими процессами и эволюцией жизни. Оно демонстрирует, что события, происходившие глубоко под поверхностью Земли, могли сыграть решающую роль в создании условий, позволивших развиться сложным организмам. Эти горы, благодаря своему снабжению питательными веществами и влиянию на климат, могли способствовать появлению биоразнообразия, которое наблюдается сегодня на планете.

Источник: Science Advances