Китай поднял в небо 10-тонный электросамолёт: 19 пассажиров, но всего 400 км полёта

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Китай впервые поднял в воздух пилотируемый электрический самолёт CE-25A массой 10 тонн. Машина рассчитана на 19 пассажиров, развивает скорость до 300 км/ч и может пролететь 400 км. Для такой тяжёлой техники это серьёзная проверка электрической авиации, но дальность пока остаётся главным ограничением проекта.

Вместо обычных авиационных двигателей CE-25A использует десять электрических вентиляторов, установленных на крыльях. По пять с каждой стороны создают распределённую тягу. Такая конструкция позволяет отказаться от традиционной силовой установки, но требует аккумуляторов, способных обеспечить энергией тяжёлый самолёт на протяжении всего маршрута.

До этого CE-25A выполнил 19 беспилотных полётов. Первый состоялся 2 февраля 2026 года. Теперь в кабине находились два пилота и бортовой инженер. Испытание прошло в китайской провинции Шаньдун: самолёт провёл в воздухе 16 минут 38 секунд и преодолел 60,4 км. Полная продолжительность испытательного мероприятия составила 57 минут 46 секунд.

Разработкой занимались COMAC, производитель аккумуляторов CATL и Шанхайский университет Цзяотун. Китайское управление гражданской авиации уже приняло заявку на получение сертификата типа. Однако до пассажирских перевозок ещё далеко: предстоит подтвердить безопасность аккумуляторов, надёжность электродвигателей и работу систем охлаждения. Главный вопрос теперь — удастся ли превратить 400 км заявленной дальности в основу для регулярных коммерческих маршрутов.

Источник: airdatanews