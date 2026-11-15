SpaceX впервые успешно перехватила ступень Starship после возвращения с орбиты на скорости около 27 000 км/ч

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Компания SpaceX впервые успешно перехватила космический корабль Starship с помощью стартовой башни «Mechazilla» в Южном Техасе. Эта миссия стало важной вехой в разработке многоразовых ракет. Подобная попытка еще никогда не предпринималась в истории ракетостроения.

Достижение было зафиксировано в субботу, 14 ноября, после завершения самого продолжительного орбитального полета корабля. Аппарат вернулся на космодром Starbase в Южном Техасе и приземлился прямо в механические «руки» стартовой башни.

Возврат аппарата состоялся по итогам 15-го испытательного полета Starship, который начался вечером в пятницу, 13 ноября. SpaceX планировала вернуть обе ступени ракеты с помощью гигантской стартовой башни, однако было принято решение не перехватывать ускоритель Super Heavy из-за сигнала о низком уровне топлива — в итоге он приводнился в Мексиканском заливе.

Верхняя ступень ракеты, Ship 42, успешно завершила возвращение. Эта миссия продемонстрировала, что SpaceX способна возвращать оба типа ступеней по отдельности. Кроме того, компания приблизилась к своей цели — сделать Starship полностью многоразовой системой.

В ходе 15-го полета ступень Ship 42 совершила 14 витков вокруг Земли, проведя в полете около 22 часов. Корабль достиг высоты примерно 260 километров. Кроме того, на низкую околоземную орбиту были выведены 26 спутников Starlink V3 нового поколения.

Завершив свою орбитальную миссию, корабль Starship запустил двигатель, чтобы начать снижение. При входе в атмосферу Земли аппарат подвергся воздействию экстремальных температур. Его скорость достигала примерно 17 000 миль в час (около 27 360 км/ч), прежде чем атмосферное сопротивление замедлило его движение.

Затем корабль вновь запустил три двигателя, чтобы контролировать финальный этап спуска. Аппарат принял вертикальное положение и приблизился к стартовой башне комплекса Starbase. После этого два огромных механических манипулятора зафиксировали корабль.

Сотрудники SpaceX собрались на улице, чтобы понаблюдать за этой исторической посадкой. В ходе прямой трансляции компании был запечатлен момент, когда корабль занял свое место в башне. Комментатор Дэн Хьюот назвал это достижение важным прорывом в области космических полетов. Он охарактеризовал этот успех как важнейшее инженерное достижение компании.

Компания SpaceX уже доказала, что способна перехватывать ускорители Super Heavy — этот маневр успешно выполнялся во время трех предыдущих полетов Starship. Однако возвращение верхней ступени представляет собой гораздо более сложную инженерную задачу. Во время полета космический корабль преодолевает большее расстояние и развивает более высокую скорость, чем его ускоритель (первая ступень). Кроме того, он должен выдерживать мощный нагрев при входе в атмосферу. Чтобы успешно вернуть корабль обратно на стартовую башню, требуется предельно точное управление на всем протяжении спуска.

Возврат обеих ступеней может существенно сократить интервалы между полетами системы Starship. Компания SpaceX стремится проводить осмотр, восстановление и повторный запуск своих аппаратов гораздо быстрее. Такой подход позволил бы приблизить эксплуатацию ракет к стандартам обслуживания коммерческих авиалайнеров.

Тем не менее, остается ряд инженерных задач. Теплозащитный экран Starship еще требует доработки, прежде чем его можно будет использовать повторно с минимальными затратами на восстановление. Черные шестиугольные плитки, из которых он состоит, защищают корабль от экстремальных температур при входе в атмосферу.

Успешное возвращение ступени может также способствовать реализации масштабных спутниковых амбиций SpaceX. Развертывание спутников Starlink версии 3 — еще одна важная задача 15-го испытательного полета. В конечном итоге SpaceX планирует создать группировку, насчитывающую 100 000 аппаратов.

Илон Маск также упоминал другой проект — Starmind. Эта сеть, согласно замыслу, должна состоять из миллиона спутников, обеспечивающих работу орбитальной инфраструктуры центров обработки данных. Столь грандиозные планы потребуют исключительно высокой частоты запусков.

В перспективе система Starship может быть задействована для решения этих задач наряду с реализацией планов SpaceX по освоению Луны и Марса. NASA также рассчитывает, что этот космический корабль сыграет ключевую роль в будущих лунных миссиях.

Пока что SpaceX не удавалось вернуть обе ступени Starship в рамках одной миссии. Тем не менее, успешный захват корабля доказывает, что верхняя ступень способна вернуться непосредственно к стартовой башне. Вероятно, компания предпримет еще одну попытку выполнить этот маневр в ходе одного из следующих полетов.

Источник: x.com/elonmusk