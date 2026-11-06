OPPO показала тизер Reno 17 с необычной светящейся кошачьей головой на корпусе

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Компания OPPO раскрыла новые детали дизайна смартфонов Reno 17. На задней панели одной из версий появится необычный световой элемент в форме кошачьей головы. Продажи новинок на китайском рынке должны начаться 9 ноября 2026 года.

Судя по опубликованному тизеру, производитель сохранил прямоугольный блок камер, но добавил декоративную подсветку, которая выделяет специальную версию Encounter Cat. На рекламном изображении показан смартфон с корпусом лавандового оттенка. При этом OPPO пока не раскрыла материалы отделки и не объяснила, будет ли световой эффект работать постоянно или активироваться при определённых событиях.

При этом речь пока не о полноценной демонстрации смартфонов: OPPO показала лишь отдельные фрагменты корпуса. Основной дизайн близок к предыдущему поколению Reno 16, а заметные изменения сосредоточены на декоративных элементах. Среди ожидаемых расцветок также называются Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown и Starlight Pink.

По предварительным данным, серия будет включать Reno 17 и Reno 17 Pro. Обычной модели приписывают 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, процессор Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 8000 мА·ч. Версии Pro прогнозируют 6,32-дюймовый OLED-дисплей, чип Dimensity 8550 Super и батарею на 7200 мА·ч. Обеим новинкам также приписывают основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив на 50 Мп. Эти характеристики пока не подтверждены производителем.

Официальный анонс серии для китайского рынка ожидается 9 ноября. По сообщениям других изданий, международный запуск может состояться в первом квартале 2027 года, однако OPPO пока не объявляла сроки выхода смартфонов за пределами Китая.

Источник: gizmochina