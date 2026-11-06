OPPO показала тизер Reno 17 с необычной светящейся кошачьей головой на корпусе

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания OPPO раскрыла новые детали дизайна смартфонов Reno 17. На задней панели одной из версий появится необычный световой элемент в форме кошачьей головы. Продажи новинок на китайском рынке должны начаться 9 ноября 2026 года.

Автор: OPPO Источник: www.gizmochina.com

Судя по опубликованному тизеру, производитель сохранил прямоугольный блок камер, но добавил декоративную подсветку, которая выделяет специальную версию Encounter Cat. На рекламном изображении показан смартфон с корпусом лавандового оттенка. При этом OPPO пока не раскрыла материалы отделки и не объяснила, будет ли световой эффект работать постоянно или активироваться при определённых событиях.

При этом речь пока не о полноценной демонстрации смартфонов: OPPO показала лишь отдельные фрагменты корпуса. Основной дизайн близок к предыдущему поколению Reno 16, а заметные изменения сосредоточены на декоративных элементах. Среди ожидаемых расцветок также называются Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown и Starlight Pink.

По предварительным данным, серия будет включать Reno 17 и Reno 17 Pro. Обычной модели приписывают 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, процессор Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 8000 мА·ч. Версии Pro прогнозируют 6,32-дюймовый OLED-дисплей, чип Dimensity 8550 Super и батарею на 7200 мА·ч. Обеим новинкам также приписывают основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив на 50 Мп. Эти характеристики пока не подтверждены производителем.

Официальный анонс серии для китайского рынка ожидается 9 ноября. По сообщениям других изданий, международный запуск может состояться в первом квартале 2027 года, однако OPPO пока не объявляла сроки выхода смартфонов за пределами Китая.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 166 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12038 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему железную дорогу через Сибирь бросили, хотя уложили 848 км рельсов

В северной части Сибири до сих пор сохранились железнодорожные пути, которые обрываются среди тайги и болот. Рядом можно увидеть остатки деревянных мостов, заброшенные постройки и старую...

Физики допускают, что ваше «завтра» уже существует в пространстве. Значит ли это, что все решения в жизни приняты за вас?

Если посмотреть на базовые уравнения, описывающие движение вещества, свет или электричество, обнаружится неожиданное свойство: для большинства фундаментальных законов физики направление времени не...

Sharp MZ-80B: как офисный монохромный компьютер получил второй процессор в мониторе и перфокарты

В апреле 1981 года на промышленной ярмарке в Ганновере дебютировал настольный микрокомпьютер Sharp MZ-80B, а в июне того же года стартовали его продажи в Японии по цене 278 000 иен. Заводская...

Один английский луг удобряют по разным схемам с 1856 года — эксперимент продолжается уже 170 лет

На территории исследовательского центра Rothamsted к северу от Лондона есть луг, который со стороны трудно принять за один научный эксперимент. Соседние полосы выглядят так, будто принадлежат...

Холст, масло, воспоминания: в галерее Монарт открывается выставка Инны Суминой

На следующей неделе арт-пространство «Куб» представит обновленную экспозицию, и здесь, в галерее «Монарт» в течение месяца будет представлена выставка Инны Суминой «Координаты воспоминаний».Мир...

✦ ИИ  Три кадра одного ИИ-ролика: почему товар похож, а задача всё равно не выполнена

Разбираем три кадра одного нейросетевого ролика: что меняется между сценами, почему похожий силуэт ещё не доказывает сохранность товара и как проверить результат перед монтажом.