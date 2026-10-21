Инженер Гайданский: «Яковлев» сможет создать новый широкофюзеляжный лайнер

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

«Яковлев» обладает всеми компетенциями для создания нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта после завершения программы Ил-96. Об этом заявил заместитель генерального директора компании, директор Инженерного центра Анатолий Гайданский. По его словам, созданная в ходе работы над МС-21 конструкторская школа и производственная кооперация позволяют решать задачи любой сложности.

Автор: Rtyu1234 Источник: commons.wikimedia.org

Гайданский подчеркнул, что при разработке МС-21 удалось сформировать уникальные компетенции. Он отметил, что если над Boeing и Airbus работает вся мировая кооперация, то МС-21 стал первым в мире лайнером такого уровня, полностью произведённым в одной стране. Именно этот опыт, по мнению конструктора, станет фундаментом для следующего шага — широкофюзеляжной машины.

Напомним: на сегодня единственным широкофюзеляжным самолетом гражданского назначения является Ил-96-400М, испытания которого все еще не закончены.

Источник: Первый технический

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 222 0
Автор mn-sr Рейтинг +2.00
Блог Авто и транспорт 373 12805 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему две одинаковые нейросети могут давать совершенно разные ответы

Одна и та же языковая модель может отлично справляться с программированием в одном сервисе и допускать странные ошибки в другом. Причём название модели совпадает, пользователь отправляет...

Откуда в магазинах столько молока и сливочного масла, если коров почти нигде не видно

В молочном отделе супермаркета иногда задерживаюсь дольше обычного. На одной полке десятки упаковок молока, рядом сливки, сметана, творог, йогурты и сливочное масло. Причём у каждого производителя...

Капли Большого взрыва: физики впервые получили материю ранней Вселенной из легких ядер кислорода

Обычное вещество во Вселенной устроено иерархически: атомы состоят из электронов и атомных ядер, ядра собраны из протонов и нейтронов (общее название этих частиц — нуклоны), а внутри...

Русский Париж: в Доме русского зарубежья открылась новая выставка

Новый проект, куратором которого выступил московский коллекционер С. А. Подстаницкий, рассказывает о коротком (вековом) периоде русско-французских отношений с 1814 по 1914 годы. Это период, когда...

Болгарка, которая пригодится в самых неожиданных ситуациях: обзор ИНТЕРСКОЛ УШМВ-125/1300Э

Угловая шлифовальная машина, или просто болгарка, обычно ассоциируется со стройкой, ремонтом и работой в гараже. Но иногда этот инструмент выручает в ситуациях, для которых изначально его никто не...