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«Яковлев» обладает всеми компетенциями для создания нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта после завершения программы Ил-96. Об этом заявил заместитель генерального директора компании, директор Инженерного центра Анатолий Гайданский. По его словам, созданная в ходе работы над МС-21 конструкторская школа и производственная кооперация позволяют решать задачи любой сложности.

Гайданский подчеркнул, что при разработке МС-21 удалось сформировать уникальные компетенции. Он отметил, что если над Boeing и Airbus работает вся мировая кооперация, то МС-21 стал первым в мире лайнером такого уровня, полностью произведённым в одной стране. Именно этот опыт, по мнению конструктора, станет фундаментом для следующего шага — широкофюзеляжной машины.

Напомним: на сегодня единственным широкофюзеляжным самолетом гражданского назначения является Ил-96-400М, испытания которого все еще не закончены.

Источник: Первый технический