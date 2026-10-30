454 кг на 1600 км: Aviern готовит беспилотный самолёт для грузовых перевозок

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| Новость | Авто и транспорт

Американский стартап Aviern испытал автономный самолёт, который самостоятельно выполняет руление, взлёт, полёт по заданному маршруту и посадку. За этим проектом стоит более масштабная идея: создать сеть беспилотных грузовых перевозок, способную связать тысячи небольших аэропортов.

Автор: Aviern Источник: interestingengineering.com

Разработчики утверждают, что собрали и подняли в воздух уменьшенный демонстратор менее чем за два месяца. Программное обеспечение AviernOS, управляющее полётом, уже обеспечило более 150 миль (241 км) автономных перелётов. Компания самостоятельно разработала планер, автопилот, систему распознавания окружающей обстановки и наземное программное обеспечение.

На официальном сайте Aviern описана более крупная перспективная модель A1000. Она рассчитана на перевозку до 1000 фунтов (454 кг) груза на расстояние до 1000 миль (1609 км). Заявленная стоимость эксплуатации составляет около 100 долларов в час. Самолёт должен использовать автомобильный бензин или авиационный бензин и взлетать с коротких неподготовленных полос. Это проектные характеристики, а не результаты испытаний готовой машины.

Отказ от кабины, пассажирских кресел и систем жизнеобеспечения позволит отдать практически весь фюзеляж под груз. Компания рассчитывает использовать самолёты для региональной доставки, перевозки медицинских материалов и снабжения удалённых военных объектов.

По плану разработчиков, в первом квартале 2027 года автономную систему проверят на переоборудованном небольшом самолёте, а к первому кварталу 2028 года намерены построить и испытать грузовую машину собственной конструкции. Для коммерческих полётов также потребуется согласование с авиационными регуляторами США.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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