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Используя аккаунт одного из сотрудников на GitHub, злоумышленники получили доступ к внутренним системам (бэкенду) популярного менеджера паролей 1Password. В результате им удалось завладеть как большим объемом данных клиентов, так и исходным кодом программного обеспечения.

Компания AgileBits обнаружила атаку лишь после того, как получила уведомление о компрометации одной из учетных записей. 19 ноября было начато расследование, в ходе которого выяснились подробности произошедшего.

По всей видимости, злоумышленники внедрили вредоносный код в бэкенд компании и похитили данные, принадлежащие как минимум части пользователей. Точное количество затронутых пользователей в AgileBits не уточнили.

Есть и хорошая новость: пароли, судя по всему, похищены не были. Однако злоумышленники получили доступ к именам, адресам и данным об использовании сервиса (например, временным меткам). Также были скомпрометированы открытые криптографические ключи, токены (отправляемые по электронной почте, например, для приглашений или восстановления доступа к аккаунту) и внутренние учетные данные компании.

Что касается паролей, то AgileBits заранее позаботилась об их защите: еще в 2015 году в техническом документе (white paper) было указано, что пароли хранятся в специальном защищенном хранилище и каждый раз подвергаются шифрованию и расшифровке. Ключи для этого есть только у самих пользователей.

Таким образом, пользователям не обязательно менять свои пароли после этой атаки. Однако сейчас им следует проявлять особую осторожность в отношении фишинговых сообщений, которые могут приходить по электронной почте или в виде текстовых сообщений.

Источник: 1Password