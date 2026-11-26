Samsung готовит продолжение своего первого смартфона с экраном, складывающимся втрое. Новинка под названием Galaxy Z TriFold 2 может присоединиться к следующему поколению складных устройств компании летом 2027 года. При этом на полноценный мировой запуск рассчитывать пока не приходится.

Galaxy Fold 6 Автор: Evgeny Opanasenko Источник: unsplash.com

О разработке устройства сообщает издание GalaxyClub. По его сведениям, смартфон получил внутреннее обозначение Q9m. Аналогичный принцип компания использовала при создании первого Z TriFold, который разрабатывался под кодовым именем Q7m одновременно с Z Fold 7. Дополнительным подтверждением подготовки новинки стали обнаруженные в базе IMEI обозначения будущих складных моделей компании.

Ожидается, что Z TriFold 2 представят на летней презентации Unpacked в 2027 году. Предполагается, что мероприятие также станет площадкой для анонса Z Fold 9. Сама компания пока не комментировала информацию о новом устройстве.

Впрочем, сроки выхода не единственный вопрос, который остается открытым. По оценке GalaxyClub, второе поколение TriFold может повторить судьбу предшественника и появиться лишь в ограниченном числе стран. В частности, под вопросом остается европейский рынок. Первый смартфон поступил в продажу в Южной Корее в декабре 2025 года, а позднее добрался до нескольких других стран, включая США. Его стоимость на американском рынке составила 2900 долларов. Выпуск модели прекратили после распродажи ограниченной партии.

Ранее источники сообщали, что производитель работает над более тонкой и легкой версией устройства. Также ожидались изменения в конструкции шарнира и повышение прочности корпуса. Предварительно выход смартфона связывали с серединой 2027 года. Однако пока все эти сведения остаются на уровне слухов, а производитель не раскрыл ни характеристики Z TriFold 2, ни планы по его продажам.

Источник: Gizmochina