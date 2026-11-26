В 2005 году европейский авиастроитель Airbus представил Airbus A380 — крупнейший пассажирский самолет. Этот лайнер должен был открыть новую эру в истории авиации, но уже в 2021 году его производство было прекращено из-за отсутствия коммерческого успеха. На сегодняшний день самым большим самолетом, выпускаемым Airbus, является A350; не исключено, что у него появится еще более крупная модификация.

Airbus всерьез взялся за планы по созданию более вместительных воздушных судов. Ларс Вагнер, глава подразделения гражданских самолетов компании, впервые озвучил конкретные сроки. По его словам, Airbus намерена принять решение о разработке удлиненных версий A350 и A220 «в течение ближайших 12 месяцев — плюс-минус». Об этом сообщает издание Aerotelegraph.

Сжатые сроки

У такой спешки есть причина: только если решение будет принято в ближайшее время, новые модификации смогут поступить в эксплуатацию примерно к 2033 году. В отрасли эти потенциальные модели уже получили условные обозначения A350-2000 и A220-500.

Еще в октябре Вагнер подчеркивал, что среди ключевых заказчиков «четко прослеживается спрос» на удлиненную версию A350. Впрочем, тогда он еще не был готов назвать какие-либо конкретные сроки.

На что мог бы быть способен A350-2000

В настоящее время Airbus выпускает модель A350 в двух вариантах: A350-900 с длиной фюзеляжа 66,80 метра и A350-1000 длиной 73,79 метра. Потенциальный Airbus A350-2000 мог бы быть удлинен на 3-6 метров, достигнув почти 80 метров в длину. Речь идет об увеличении вместимости примерно на 45 кресел, что позволило бы A350-2000 перевозить около 410 пассажиров.

У модели уже есть прямой конкурент, готовящийся к выходу на рынок — Boeing 777-9. Это крупнейший современный пассажирский самолет, находящийся в разработке; в двухклассной компоновке он способен вместить до 426 пассажиров.

Emirates настаивает на создании более крупного лайнера

Главным инициатором этих планов выступает авиакомпания Emirates. Перевозчик из Дубая — крупнейший эксплуатант A380 — сейчас подыскивает замену этому самолету. «Этого просто недостаточно, — заявил недавно президент Emirates Тим Кларк, говоря об A350-1000. — Нужен самолет покрупнее». Сообщается, что Airbus уже прощупывал почву в Emirates по этому вопросу.

Несколько лет назад Airbus уже рассматривала возможность создания A350-2000, но впоследствии отказалась от нее. В то время производитель решил сосредоточиться на двух существующих модификациях. Кроме того, более крупный A350 составил бы конкуренцию собственному лайнеру Airbus — A380. Сегодня оба этих аргумента уже неактуальны.

Двигатель — главный камень преткновения

С технической точки зрения создание A350-2000 вполне осуществимо. Правда, вероятно, потребовалась бы доработка крыльев и шасси. Но самая большая проблема — это двигатель. Нынешний Rolls-Royce Trent XWB-97, устанавливаемый на A350-1000, уже работает на пределе своих возможностей. Для еще более тяжелой модификации его мощности будет недостаточно.

Поэтому компания Rolls-Royce планирует разработать новый двигатель на базе своей технологии UltraFan. Ожидается, что он будет потреблять на 10-25% меньше топлива, чем современные двигатели серии Trent. Однако на это потребуется время: по словам главы Rolls-Royce Туфана Эргинбилгича, такой двигатель будет готов к эксплуатации не раньше 2033-2034 годов — даже если Airbus даст «зеленый свет» проекту уже в начале 2027 года.

A220 тоже может стать больше

Помимо A350, Airbus рассматривает возможность создания удлиненной версии A220 — самого маленького самолета в своей линейке. Модель A220-500 могла бы вмещать около 180-185 пассажиров, приближаясь по размеру к семейству A320, но при этом обладая меньшей дальностью полета.

Интерес к такой модели проявляют, в частности, авиакомпании Air France и AirAsia. Глава AirAsia Тони Фернандес уже заявил о готовности приобрести 150 таких самолетов, если проект будет реализован. В то же время крупные лизинговые компании отнеслись к первоначальному, довольно простому варианту проекта (с ограниченной дальностью полета) весьма сдержанно.

Источник: Aerotelegraph