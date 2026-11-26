Компания OPPO представила на российском рынке флагманские смартфоны Find X10 и X10 Pro Max. Новинки делают ставку на камеры с огромным разрешением 200 МП: у обычного Find X10 их две, а у старшего Pro Max — целых три. Помимо этого, обещают продвинутую оптическую стабилизацию и улучшенную обработку цвета, которую обеспечивает спектральный датчик Danxia. А ещё в российских версиях не стали урезать аккумуляторы: они здесь на 8000 мА*ч, как и в моделях для Китая.

Базовый OPPO Find X10 работает на базе чипа Mediatek Dimensity 9600M. За этим хитрым именем прячется прошлогодний Dimensity 9500, которому для приличия добавили несколько программных фишек. Экран смартфона имеет диагональ 6,59 дюйма, разрешение 2768x1272 пикселей, частоту обновления 144 Гц (правда, лишь в некоторых приложениях), поддержку LTPO (1-120 Гц) и яркость до 2000 нит. Батарея поддерживает проводную и беспроводную зарядку на 80 и 50 Ватт соответственно. Из коммуникаций предложены USB 3.2, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, ИК-порт и NFC. Есть защита от пыли и воды по сертификату IP69.

Задняя камера модели представлена главным модулем Samsung HPE на 200 МП, телевиком Samsung HP5 с аналогичным разрешением и 2,8-кратным зумом, ультрашириком на 50 МП и вышеназванным спектральным датчиком. Селфи-камера Samsung JN5 имеет разрешение 50 МП и оснащается автофокусом.

OPPO Find X10 Автор: OPPO Источник: www.oppo.com

Старший OPPO Find X10 Pro Max имеет в своей основе процессор Dimensity 9600 Pro, который точно можно отнести к новому поколению чипов Mediatek. Экран у модели больше (6,78″), но вот остальные характеристики у него аналогичные. Ещё одно отличие запрятано в камере, которая получила сразу три модуля на 200 Мегапикселей: главный Samsung HPC, широкоугольный Samsung HP5 и аналогичный телевик с 3-кратным зумом. Также Pro Max предлагает улучшенную оптическую стабилизацию. Остальные характеристики такие же, как у младшего Find X10.

OPPO Find X10 Pro Max Автор: OPPO Источник: www.oppo.com

Первым покупателям смартфонов обещают подарок в виде внешнего зум-объектива с ФР 230 мм. А что по ценам? В рознице и на маркетплейсах OPPO Find X10 стоит 149990 и 159990 рублей (версии 12/256 и 12/512). В свою очередь более навороченный Pro Max доступен в единственной модификации 16/512, которую оценили в 209990 рублей. Это одни из самых дорогих смартфонов на российском рынке, не считая складных моделей: дороже их только актуальные iPhone 18 Pro и Pro Max.

Источник: MT