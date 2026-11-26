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Компания Nike перевыпустит баскетбольные кроссовки Air Jordan 17 в расцветке College Blue 19 февраля 2027 года, приурочив релиз к Матчу всех звезд НБА в Финиксе. Оригинальная модель поступила в продажу ровно 25 лет назад — в феврале 2002 года во время звездного уик-энда в Филадельфии, хотя сам Майкл Джордан впервые вышел в них на площадку еще в стартовом матче сезона 2001/2002.

Дизайн кроссовок разработал Уилсон Смит III, вдохновлявшийся эстетикой спортивных автомобилей Aston Martin, джазовой музыкой и рельефом полей для гольфа. Модель выполнена в бело-сине-черной гамме, оснащена съемной текстильной накладкой с изображением нот поверх шнуровки, металлическими люверсами, рифлеными глянцевыми вставками на подошве и светло-голубым задником с эффектом металлик.

Вместе с обувью вернется и фирменная упаковка: вместо стандартной картонной коробки пара будет поставляться в серебристом металлическом кейсе. Стоимость переиздания на американском рынке составит 355 долларов США.

Источник: tesztarena