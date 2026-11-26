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Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, получила разрешение на вывод на околоземную орбиту до миллиона спутников для создания космических дата-центров, предназначенных для нужд искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщается в опубликованном в среду, 25 ноября, заявлении, Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала соответствующее разрешение на реализацию проекта компании под названием «Starmind».

«Перенося вычислительные мощности за пределы поверхности Земли, SpaceX и многочисленные конкуренты, работающие над собственными орбитальными центрами обработки данных, отвечают на вызовы времени», — заявил глава FCC Брендан Карр. Сторонники размещения дата-центров в космосе указывают на доступность солнечной энергии для их питания, а также на возможности для эффективного охлаждения оборудования.

Полученное разрешение открывает путь для реализации концепции, которая была центральной темой презентации Маска в рамках подготовки к выходу SpaceX на биржу. Впрочем, создание космических дата-центров сопряжено с рядом технических сложностей. Для их работы требуются масштабные солнечные панели, передовые системы охлаждения, а также технологии передачи на Землю колоссальных объемов данных.

Согласно требованиям FCC, к ноябрю 2035 года SpaceX должна вывести на орбиту 10% от максимально разрешенного числа спутников, а к ноябрю 2038 года — 50%.

В рамках этого амбициозного проекта SpaceX делает ставку прежде всего на сверхтяжелую ракету Starship, которая находится в стадии разработки. Ожидается, что она позволит существенно снизить транспортные расходы. Конкуренты, в том числе подразделение Amazon, занимающееся спутниковыми технологиями, выступили с критикой данных планов. Они выразили сомнения относительно реализации проекта и предупредили, что на его осуществление могут уйти столетия.

Карр считается близким соратником президента США Дональда Трампа, который выдвинул его кандидатуру в Федеральную комиссию по связи (FCC). В январе этого года комиссия одобрила размещение еще 7500 спутников системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX. Критики упрекают Карра в излишней благосклонности к этой компании. Сам Карр отвергает возражения против данных планов.

Глава FCC занимает свой пост с 2025 года. Согласно сообщению газеты The New York Times, Илон Маск уже публично выражал ему свою поддержку. Сообщается, что их связывают близкие отношения. В марте Карр дал понять, что не воспринимает всерьез доводы критиков о том, что планы SpaceX по созданию центров обработки данных в космосе практически неосуществимы.

Источник: Tradingview