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Google готовит очередное изменение интерфейса Android Auto, которое должно сделать автомобильную платформу удобнее на широких дисплеях. В последней версии системы обнаружили переработанное оформление нескольких популярных приложений. Основные кнопки теперь находятся не в верхней части экрана, а в отдельной вертикальной панели слева.

Нововведение заметили в новой версии Android Auto. Изменения уже затронули Spotify, YouTube Music, Amazon Music и приложение для телефонных звонков. Во всех случаях разработчики использовали похожий подход: перенесли основные разделы в боковую область, благодаря чему освободили больше места для содержимого приложений.

Особенно хорошо разница заметна в музыкальных сервисах. В прежнем варианте элементы навигации располагались над списками композиций и плейлистов, из-за чего на широких экранах оставалось много неиспользуемого пространства. После переработки интерфейс стал компактнее, а нужные разделы оказались собраны в одном месте. Изменилось и управление воспроизведением: вместо крупной кнопки появились более компактные элементы для переключения треков и паузы.

Переработка вписывается в более масштабное обновление Android Auto. Google постепенно внедряет оформление Material 3 и адаптирует платформу к автомобильным дисплеям с разными пропорциями. При этом пока неясно, получат ли новый дизайн все совместимые приложения.

Есть и вопрос к расположению боковой панели. Сейчас она находится слева, что может быть не слишком удобно в странах с левосторонним движением, где большинство автомобилей выпускается с правым рулем. Информации о возможности перенести кнопки на другую сторону пока нет.

Распространение обновления уже началось, но, как обычно, компания выпускает его постепенно. Поэтому новый интерфейс может появиться на автомобилях пользователей в разное время.

Источник: AndroidPolice