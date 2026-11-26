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Exposure представила новое устройство CDAC, объединяющее точный CD-транспорт с верхней загрузкой дисков и встроенный цифроаналоговый преобразователь. Модель рассчитана как на работу с коллекцией компакт-дисков, так и на подключение внешних цифровых источников, включая компьютеры и другие компоненты аудиосистемы. Устройство может использоваться в трёх режимах: как полноценный проигрыватель, как внешний ЦАП для стороннего оборудования или как выделенный транспорт для передачи сигнала на внешний преобразователь.

В устройстве четыре входа S/PDIF: два коаксиальных на разъёмах RCA и два оптических Toslink, они поддерживают сигнал PCM с частотой дискретизации от 44,1 до 192 кГц. Отдельный вход USB принимает аудиосигнал PCM с параметрами до 768 кГц и 32 бит, а также потоки DSD до формата DSD256.

Аналоговый выход реализован на дискретном транзисторном каскаде, балансное подключение не предусмотрено. Для работы в режиме транспорта установлен цифровой выход BNC S/PDIF.

Корпус выполнен из цельного алюминия, в схеме питания используется заказной тороидальный трансформатор с экраном от сетевого фона. На передней панели размещён белый OLED-дисплей с регулируемой яркостью, в комплект входит пульт дистанционного управления.

Стоимость устройства на британском рынке составляет 4700 фунтов стерлингов (около 500 000 российских рублей).

Источник: HiFi PiG