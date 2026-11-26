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Российская компания Neiry открыла прием заказов на съемку местности с помощью голубей с установленными мозговыми имплантами. Разработка позволяет корректировать направление движения птиц с помощью электрических сигналов. Сейчас технология находится на стадии раннего тестирования.

В основе системы управления лежат электроды, установленные в мозге птицы и соединенные с электронным модулем в миниатюрном рюкзаке. Система передаёт сигналы, позволяющие оператору корректировать направление полёта птицы или задавать ей маршрут. Для получения изображений используются камеры, закреплённые на теле птиц.

По данным Neiry, голуби способны самостоятельно взлетать, приземляться и обходить препятствия. Во время испытаний в реальных условиях голуби совершили свыше 100 полётов и сделали более 1 000 снимков. Самый продолжительный вылет занял более десяти часов, а операторы могли корректировать полет голубей на расстоянии свыше 100 км.

Сейчас получаемые изображения имеют разрешение менее 20 см на пиксель. Разработчики намерены довести этот показатель до 1-2 см на пиксель. Стоимость аэрофотосъемки стартует от 300 000 рублей.

Использование технологии предполагает хирургическую установку электродов. В Neiry заявляют, что процедуры проводятся по утвержденному этическому протоколу, а целевой показатель выживаемости птиц после имплантации составляет 100%. Независимых подтверждений этого результата компания не представила.

Пока проект находится на начальном этапе коммерческого внедрения. Все сведения о продолжительности полетов, дальности управления и характеристиках съемки основаны на данных самой Neiry.

Источник: notebookcheck