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После установки One UI 9.0 некоторые владельцы смартфонов Samsung Galaxy столкнулись с необычным поведением системы контроля аккумулятора. Показатель состояния батареи у них начал заметно снижаться буквально за несколько дней. Компания уже подтвердила наличие ошибки и пообещала исправить ее в следующем крупном обновлении прошивки.

Сообщения о проблеме появились на форумах Samsung и в социальных сетях. В частности, владелец Galaxy S25 рассказал, что за три дня показатель состояния аккумулятора его смартфона изменился с 98% до 95%. Другие пользователи также заметили резкое ухудшение результатов после установки новой версии системы.

Среди устройств, владельцы которых сообщают о неполадке, упоминаются S25 Ultra, S24 и складной Z Fold 7. При этом пока неизвестно, ограничивается ли проблема этими моделями или затрагивает больше смартфонов производителя.

Предполагается, что причина заключается в программной ошибке, из-за которой One UI неправильно рассчитывает или отображает состояние аккумулятора. Таким образом, быстрое снижение показателя не обязательно означает, что батарея действительно стала хуже держать заряд. Фактический износ может быть значительно меньше, чем показывает смартфон.

В компании уже подтвердили, что знают о неполадке. Представитель компании сообщил пользователям, что исправление войдет в состав One UI 9.5. Сейчас эта версия оболочки проходит бета-тестирование для устройств серии Galaxy S26.

Стабильный выпуск One UI 9.5 ожидается не раньше первого квартала 2027 года. Сначала обновление, вероятно, получат актуальные флагманы, включая Galaxy S26 и новые складные смартфоны, после чего его начнут распространять на другие совместимые устройства.

Источник: AndroidPolice