ChatGPT теперь может покупать онлайн, не зная вашу карту

OpenAI представила ChatGPT Wallet — функцию, позволяющую ИИ-агентам совершать покупки онлайн без передачи реальных данных банковских карт пользователям. Пользователь один раз безопасно добавляет данные своей кредитной карты через защищенную форму. Перед каждой покупкой агент отображает детали: информацию о продавце, товарах, сумму и выбранную карту. Подтверждение покупки требует использования FaceID, TouchID или отпечатка пальца. После подтверждения сеть платежных карт генерирует платежный токен — виртуальную карту с уникальными данными.

Поддерживаются только кредитные карты, дебетовые — нет. Статус «Ready to check out» означает одобрение пользователем, а не оформление заказа. Подтверждение от продавца сигнализирует об успешном завершении покупки. При согласии на подписку продавец может сохранить токен и списывать средства — отменить платежи можно только через него. Удаление карты из Wallet прекращает новые транзакции, но не влияет на существующие заказы и данные в кошельке.

ChatGPT Wallet доступен подписчикам ChatGPT Pro старше 18 лет, проживающим в США и имеющим американский платежный адрес. Развертывание происходит постепенно, планы по расширению на другие страны пока не объявлены. Нововведение обеспечивает безопасность транзакций и снижает риски, связанные с компрометацией реальных банковских данных. Ключевые особенности включают использование виртуальных номеров карт для каждой покупки и биометрическую аутентификацию через FaceID, TouchID или отпечаток пальца. Функция разработана совместно с American Express, Mastercard и Visa. Продавцы сохраняют возможность блокировать или отклонять покупки, совершенные через ИИ-агентов. После инцидента с Amazon и банками в октябре OpenAI выпустила руководство для продавцов по разрешению запросов от агентов и настройке фильтров мошенничества.

Ключевая особенность ChatGPT Wallet — совершение онлайн-покупок с использованием ИИ-агентов без раскрытия конфиденциальных данных банковских карт пользователей. OpenAI представила Commerce Partner Playbook для разработчиков, открывающий возможности создания приложений электронной коммерции на базе этого сервиса. ChatGPT Wallet позволяет ИИ-агентам совершать покупки от имени пользователя, обеспечивая безопасную автоматизацию задач, таких как заказ продуктов, оплата счетов и бронирование билетов.

ChatGPT Wallet выступает посредником между пользователем и продавцом, храня данные карты в зашифрованном виде и не передавая их ИИ-агенту или магазину. В будущем планируется возможность установки лимитов расходов по категориям или времени, а также предварительное одобрение покупок для исключения подтверждений каждой транзакции. Сроки реализации не объявлены. ChatGPT Wallet представляет собой значительный шаг в практическом применении ИИ, предлагая реальный инструмент для упрощения повседневных задач и повышения эффективности.

Источник: Notebookcheck