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Аналитики Unemployment Labs обнаружили аппаратные следы подсанкционных чипов NVIDIA Blackwell в китайских нейросетях.

Согласно отчёту исследователя Уилла ДеПью, специалисты создали метод анализа открытых весов искусственного интеллекта. При инициализации параметров алгоритм в библиотеке PyTorch распределяет вычисления по потокам в зависимости от числа мультипроцессоров чипа. Этот математический отпечаток сохраняется после завершения обучения. Анализ подтвердил, что свежие модели компаний DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax и Ant Group инициализировались на чипах архитектуры Blackwell B200 и GB200, тогда как ранние версии несли следы решений Hopper.

Авторы отчёта подчёркивают, что данные доказывают факт доступа к мощностям, но не раскрывают местонахождение оборудования. Разработчики из КНР могли арендовать серверы в зарубежных дата-центрах без физического нарушения правил экспорта. Инцидент демонстрирует неэффективность торговых барьеров в эпоху распределённых вычислений, когда доступ к передовому железу сохраняется через облачную аренду.

Источник: Unemployment Labs