Пятиосевой ЧПУ-станок Rownd 5X превратил небольшую мастерскую в металлообрабатывающий цех

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Американская Rownd Precision представила компактный станок Rownd 5X, который умеет обрабатывать металлические заготовки сразу по пяти осям. Установка рассчитана на детали диаметром до 200 мм и высотой до 180 мм. Для работы ей достаточно обычной электросети, а шпиндель мощностью 2,2 кВт раскручивается до 24 000 об/мин.

Автор: Rownd Precision Источник: www.kickstarter.com

Главная интрига — не размеры станка, а возможности пятиосевой обработки. Заготовку можно наклонять от −45 до +90 градусов и вращать на 360 градусов. Это позволяет фрезеровать сложные поверхности с разных сторон, не снимая деталь и не переставляя её вручную. Для небольшой мастерской такая возможность означает меньше переустановок и более простой выпуск деталей сложной формы.

Станина выполнена из цельного алюминиевого блока, а рабочие узлы перемещаются по роликовым направляющим с помощью шарико-винтовых передач. Производитель указывает повторяемость линейных осей 0,02 мм. Управляет оборудованием система на базе LinuxCNC с поддержкой одновременного движения по пяти осям.

Автор: Rownd Precision Источник: www.kickstarter.com

При габаритах 800 x 650 x 850 мм станок весит 105 кг. Версия Pro тяжелее на 15 кг и дополнительно получила автоматическую смену инструмента: магазин вмещает 10 фрез, а среднее время замены составляет около 12 секунд. Обычная Rownd 5X требует ручной смены оснастки. Первые поставки компания планирует начать во второй половине 2027 года. Сейчас проект собирает финансирование на Kickstarter, поэтому покупателям предлагают поддержать ещё не запущенное серийное производство.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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