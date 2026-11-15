Дом под бревенчатый сруб площадью 61 м² научились перевозить целиком

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Zook Cabins представила сборный деревянный дом The Wrangler площадью 61 м², который перевозится в виде одного готового модуля. При длине около 16,2 м в нём разместили спальню, ванную комнату, кухню, гостиную и крытую веранду. Проект сочетает внешность традиционного бревенчатого дома с технологией модульного строительства.

Автор: Zook Cabins Источник: www.zookcabins.com

Основной модуль имеет максимальные внешние размеры 4,9 x 16,8 м с учётом свесов крыши. При этом полезная площадь готового дома составляет 656 квадратных футов, или около 61 м². Планировка предусматривает одну спальню и один санузел. Производитель также предусмотрел крытую веранду размером примерно 1,5 x 4,2 м.

Автор: Zook Cabins Источник: www.zookcabins.com

Наружные стены отделаны горизонтальными панелями из дерева с профилем под массивные брёвна. Их толщина составляет 2 дюйма, а стыки закрыты декоративной расшивкой шириной 1,25 дюйма. Крышу сделали металлической, с чёрным покрытием и уклоном 5:12. В доме установили 11 открывающихся окон, а утепление должно соответствовать требованиям местных строительных норм.

Автор: Zook Cabins Источник: www.zookcabins.com

Внутри использовали массивные сосновые панели шириной 20 см, потолок выполнили сводчатым. Кухня рассчитана на установку плиты, посудомоечной машины и холодильника шириной до 61 см. В ванной предусмотрены душевая кабина шириной 152 см, водонагреватель на 178 л и место для стиральной и сушильной машин с вертикальной установкой. В спальне оборудованы две гардеробные. Zook Cabins заявляет, что стоимость предложения включает доставку, монтаж и услуги крана.

Источник: zookcabins

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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