Бюджетные смартфоны лишаются главных преимуществ перед флагманами: производители начали экономить на памяти, экранах и даже внешнем виде устройств

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Недорогие смартфоны в последние годы стали серьезной альтернативой флагманам. Особенно это касалось моделей китайских производителей, которые предлагали современные экраны, емкие аккумуляторы и большой объем оперативной памяти за сравнительно небольшие деньги. Однако ситуация на рынке меняется: из-за подорожания комплектующих производители вынуждены сокращать расходы, и первыми под удар попадают устройства начального и среднего ценовых сегментов.

Как сообщает источник со ссылкой на китайские данные, Huawei и Xiaomi уже начали уменьшать объем оперативной памяти в своих доступных смартфонах. При этом флагманские устройства пока сохраняют привычные характеристики. Одна из причин такого решения — рост стоимости микросхем памяти на фоне высокого спроса со стороны компаний, развивающих инфраструктуру для искусственного интеллекта. Дата-центрам требуются все большие объемы памяти, что влияет на стоимость комплектующих для производителей электроники.

Но экономия может затронуть не только оперативную память. По имеющимся данным, компании также рассматривают возможность установки более простых дисплеев. В частности, AMOLED-панели могут уступить место LCD-экранам, а распространенные сегодня дисплеи с частотой обновления 120 Гц — более доступным вариантам на 90 Гц.

Измениться может и внешний вид устройств. Вместо небольшого отверстия для фронтальной камеры производители могут вернуться к каплевидным вырезам, от которых многие бренды постепенно отказались несколько лет назад. Кроме того, для сокращения себестоимости могут использоваться более простые материалы корпусов и уже имеющиеся запасы комплектующих.

В результате смартфоны среднего класса рискуют лишиться именно тех особенностей, благодаря которым они стали популярны. Раньше покупатели могли получить практически флагманское оснащение, не переплачивая за дорогую модель. Теперь производителям придется выбирать между упрощением устройств и повышением цен.

Если стоимость памяти и других компонентов продолжит расти, доступные смартфоны могут постепенно утратить свое главное преимущество — сочетание хороших характеристик и невысокой цены.

Источник: Phonearena