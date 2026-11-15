10-дюймовые динамики в корпусах из натурального дерева: Fleetwood Sound представила акустику Lux и компактные Helios

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На выставке Capital Audiofest 2026 представили сразу несколько новинок от OMA и Fleetwood Sound. Среди них — крупные акустические системы Lux с необычным деревянным корпусом, более компактные Helios и виниловый проигрыватель K5. При этом производители сделали акцент не только на самой технике, но и на том, как она передает музыку.

Company DeVille Автор: Fleetwood Sound Источник: fleetwoodsound.com

Главной премьерой стали Fleetwood Sound Lux — акустические системы, созданные на основе более компактной модели Helios. Их главная особенность — массивный корпус из натурального дерева с необычной формой, которая заметно отличается от привычных прямоугольных колонок. Внутри установлен 10-дюймовый коаксиальный динамик, объединяющий воспроизведение низких и высоких частот. Разработчики также использовали профессиональные акустические компоненты, которые обычно встречаются в другом классе оборудования.

Вместе с Lux показали и обновленный вариант Fleetwood Helios. Это более компактная акустика с 5-дюймовым коаксиальным динамиком и корпусом из обработанного дуба. Стоимость этой модели начинается от 4940 долларов. Для нее также предусмотрен отдельный сабвуфер Fundamental, который продается за 8450 долларов.

Еще одной заметной частью экспозиции стал виниловый проигрыватель OMA K5. Его корпус изготовлен из цельного алюминиевого блока, а конструкция предусматривает прямой привод и отдельный блок питания. Внешне устройство больше напоминает сложное промышленное оборудование, чем привычный домашний проигрыватель.

Звуковую систему дополнил ламповый усилитель OMA Black Knight BK807 мощностью 10 Вт на канал. Кроме того, компания впервые показала прототип фонокорректора Fleetwood PD3, разработанного с использованием решений более дорогой модели OMA PD2.

Окончательную стоимость Fleetwood Sound Lux пока не объявили. Прием заказов ожидается после завершения выставки. Покупателям также предложат возможность проверить акустику дома в течение двух недель. Производитель предусмотрел пожизненную гарантию.

Источник: Ecoustics