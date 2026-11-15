BYD отбилась от Jaguar Land Rover в суде: британцам приказали уничтожить изъятые документы

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Нидерландский суд развернул спор Jaguar Land Rover с BYD против британского автопроизводителя. JLR обязали уничтожить документы, изъятые у китайской компании, и запретили использовать содержащиеся в них сведения. За нарушение срока грозит штраф €50 тыс. за каждый час, а общая сумма взыскания может достигнуть €500 тыс.

Речь идёт о материалах, которые Jaguar Land Rover получила после обысков в двух офисах BYD в Нидерландах. Британская компания подозревала китайского производителя в копировании дизайна Defender при разработке внедорожника Ti 7. Среди изъятого оказались технические документы, финансовые сведения и планы запуска новой модели.

Суд признал, что собранные материалы не нужны для рассмотрения претензий к дизайну: BYD ещё не продавала Ti 7 в Евросоюзе, поэтому эти документы не требуются и для расчёта возможного ущерба. В результате обеспечительный арест отменили. Jaguar Land Rover также обязали предоставить независимое подтверждение уничтожения файлов. При этом суд не решал, копирует ли китайский внедорожник Defender: разбирательство по поводу прав на дизайн продолжается отдельно.

Источник: carnewschina