36 инструментов в корпусе длиной 7 см: британцы создали мультитул размером с брелок

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| Новость | Инструменты и запчасти

Брелок длиной всего 7 см заменяет целый набор инструментов. Британская студия Ysmart London представила мультитул Toolt, в котором уместили 36 функций, три выдвижные рабочие пластины и сменный нож. Титановая версия весит 95 г, алюминиевая — 80 г.

Автор: Ysmart London Источник: www.kickstarter.com

В сложенном состоянии устройство имеет размеры 70 x 32 x 18 мм. Первая пластина объединяет восемь шестигранных ключей, три держателя для бит, пилу, шило, инструмент для снятия изоляции и открывалку. На второй разместили консервный нож, мини-монтировку, резак для шнура, отвёртку и приспособление для ремонта велосипедных шин. Третья получила линейки с метрической и дюймовой шкалами, крестовую отвёртку и два напильника.

Отдельный механизм выдвигает сменный нож формата Stanley 11-921. Он фиксируется в двух положениях, а защитный замок предотвращает случайное открытие. При полном раскладывании трёх пластин длина Toolt увеличивается до 180 мм. Для переноски предусмотрены карманная клипса и отверстие для темляка.

Автор: Ysmart London Источник: www.kickstarter.com

Однако 36 функций не означают, что внутри спрятаны три десятка полноценных инструментов. В заявленное количество входят и дополнительные возможности: например, памятка с азбукой Морзе и приспособление для разблокировки тележек супермаркетов. Производитель оценил алюминиевую версию в 70 фунтов, титановую — в 99 фунтов. Поставки запланированы на январь 2027 года.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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