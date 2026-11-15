Пять лет с одним смартфоном: производители столкнулись с неожиданной проблемой

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Новые смартфоны выходят практически каждый год, однако необходимость регулярно покупать очередную модель становится всё менее очевидной. Портал GSMArena запустил еженедельный опрос, предложив читателям ответить, как долго они собираются пользоваться нынешним смартфоном, прежде чем заменить его.

Редакция обратила внимание на изменение привычного цикла обновления устройств. Раньше покупка нового телефона каждые два-три года считалась обычной практикой. Теперь ситуация изменилась: производительность современных процессоров, качество камер и возможности аккумуляторов позволяют дольше обходиться без обновления устройства.

Показательно, что аналогичный опрос GSMArena в 2023 году уже выявил интересную тенденцию. Тогда половина участников заявила о намерении пользоваться нынешним смартфоном не менее четырёх лет, а самым популярным ответом оказался срок от пяти лет. Это говорит о том, что ежегодные презентации новых моделей далеко не всегда заставляют покупателей торопиться с заменой техники.

Новый опрос должен показать, сохранилась ли эта тенденция к ноябрю 2026 года. Среди факторов, способных повлиять на решение о покупке, остаются износ аккумулятора, прекращение программной поддержки и появление действительно полезных технических новшеств.

Источник: gsmarena