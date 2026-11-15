Samsung избавляется от еще одной фирменной функции Galaxy: привычная новостная лента может исчезнуть уже в декабре

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовится отказаться от собственного новостного агрегатора Samsung News. Пользователи смартфонов Galaxy уже начали получать уведомления о скором прекращении работы платформы. Отключение сервиса запланировано на 21 декабря 2026 года.

Автор: Dhruv vishwakarma Источник: unsplash.com

После этой даты новостная лента исчезнет не только из приложения, но и с главного экрана смартфонов. Также перестанут работать связанные с платформой виджеты. Пока компания подтвердила изменения только для двух рынков. Однако, по данным SamMobile, закрытие может затронуть и другие страны.

Samsung News существует в нынешнем виде с 2023 года, но история сервиса началась значительно раньше. Сначала он назывался Bixby Home, затем получил имя Samsung Daily, а в 2020 году был переименован в Samsung Free. Несмотря на несколько обновлений и смену концепции, компании так и не удалось сделать его полноценным конкурентом Google Discover.

Возможной причиной отказа от платформы стала переориентация компании на сервисы Google. В последних версиях One UI поисковый гигант уже предлагает собственную новостную ленту, поэтому необходимость поддерживать два похожих решения становится менее очевидной.

Владельцы Galaxy смогут заменить Samsung News на Google Discover прямо в настройках главного экрана. Для этого нужно нажать на свободную область дисплея, перейти к настройкам боковой панели и выбрать сервис Google. При желании новостной экран можно полностью отключить.

При этом компания предупреждает, что подписки и предпочтения из старой ленты автоматически не перенесутся. Пользователям придется заново выбирать интересующие издания и источники новостей. Таким образом, Samsung News может стать еще одним фирменным сервисом компании, от которого производитель решил отказаться в пользу решения Google.

Источник: Engadget

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