Samsung S27 Ultra может получить дизайн iPhone 18 Pro и отказаться от привычного блока камер

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Samsung готовит заметное обновление внешности Galaxy S27 Ultra: вместо отдельных вертикально расположенных камер флагман может получить широкую горизонтальную площадку на задней панели. Новый дизайн напоминает решение Apple для iPhone 18 Pro, а вместе с ним Samsung, по слухам, готовит возвращение бордового цвета и увеличение ёмкости аккумулятора.

Автор: Изображение от Ice Universe Источник: weibo.com

Судя по опубликованным ранее утечкам, камера Galaxy S27 Ultra лишится одного из модулей. Предположительно, Samsung откажется от отдельного телеобъектива с трёхкратным оптическим приближением. При этом основная камера на 200 Мп и перископический модуль с пятикратным увеличением должны сохраниться. Окончательная конфигурация пока не подтверждена.

Ещё одно возможное изменение — возвращение цвета Burgundy, который уже использовался в Galaxy S22 Ultra. Такой вариант может стать ответом на бордовое исполнение iPhone 18 Pro. Кроме того, Samsung, по данным утечек, наконец собирается преодолеть отметку 5000 мА·ч, которую флагманская линейка сохраняет около семи лет.

Ожидаются и программные изменения: Samsung может переработать обработку фотографий, приблизив цветопередачу к более естественной манере iPhone. Также сообщается об улучшении дисплея и функции Privacy Display. Однако все перечисленные характеристики пока относятся к предварительным сведениям, а не к официально объявленным спецификациям. Представление семейства Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Источник: phonearena