В Windows есть встроенный инструмент, который показывает историю системных ошибок, падений программ и проблем с драйверами. Он позволяет проследить, после каких обновлений или установок приложений компьютер начал работать нестабильно. Речь идёт о Reliability Monitor — средстве диагностики, о котором многие пользователи даже не подозревают.

Инструмент появился ещё в Windows Vista и сохранился в последующих версиях системы. Его главное преимущество перед «Просмотром событий» — наглядная хронология. Windows отображает сбои оборудования и программ в виде календаря: красный крестик отмечает критические ошибки, а информационные значки указывают на установку приложений и обновлений. Выбрав конкретный день, пользователь может посмотреть, какая программа перестала работать и какие проблемы зарегистрировала система.

Открыть Reliability Monitor можно без установки дополнительного ПО. Достаточно нажать Win + R, ввести команду perfmon /rel и подтвердить запуск. Другой способ — найти через меню «Пуск» пункт «Просмотр журнала стабильности». Инструмент также показывает индекс стабильности компьютера, но воспринимать его как точную оценку исправности не стоит: отсутствие зарегистрированных ошибок ещё не гарантирует, что с оборудованием всё в порядке.

Reliability Monitor не устраняет неисправности самостоятельно, но помогает сузить круг подозреваемых. Например, если зависания начались после обновления видеодрайвера, история событий позволит проверить совпадение по датам. Для более глубокой диагностики остаётся «Просмотр событий», который содержит значительно больше технических подробностей. Поэтому встроенный монитор стабильности удобен как первая точка проверки, когда Windows начинает выдавать ошибки или приложения регулярно завершают работу.

Источник: engadget