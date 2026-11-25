Американский сайт OnePlus фактически превратился из интернет-магазина в сервисный портал. Компания удалила каталоги смартфонов, планшетов, часов и аксессуаров, оставив владельцам техники разделы с информацией о ремонте, гарантии и обслуживании. Это наиболее наглядное подтверждение того, что производитель сворачивает присутствие на североамериканском рынке.

Перемены стали продолжением решения, объявленного 16 июля 2026 года. Тогда OnePlus сообщила о прекращении выпуска новых продуктов для Европы и Северной Америки. Теперь компания изменила и американский сайт: вместо витрины с устройствами посетителей встречает сообщение о переходе к обслуживанию уже существующих клиентов. Последние доступные для покупки модели, включая OnePlus 15 и OnePlus 15R, к этому моменту распродали.

При этом OnePlus не объявляла о полном прекращении обслуживания американских пользователей. Гарантийные обязательства, ремонт и предусмотренные программой поддержки обновления для уже проданных устройств сохраняются. Однако 12 ноября компания также отключила приложение OnePlus Store и закрыла доступ к истории заказов через учётную запись. Для получения информации о прежних покупках теперь придётся обращаться в службу поддержки.

На фоне ухода из западных регионов компания продолжает развивать линейку в Китае и Индии. Американский сайт больше не предлагает привычного выбора новых устройств, но сама OnePlus не прекращает глобальную деятельность. Важно различать сворачивание продаж в Северной Америке и Европе и полный уход бренда с мирового рынка: речь идёт о региональном изменении стратегии.

Источник: gizmochina