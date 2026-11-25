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Компания Audio-Technica представила проводную гарнитуру ATH-EM7xC с необычным для современного рынка креплением непосредственно на ушную раковину. Модель продолжает линейку металлических наушников ATH-EM7x, но получила интерфейс USB Type-C и встроенный микрофон с проводным управлением. Производитель сохранил характерную конструкцию с металлическими заушинами и корпусом из кованого алюминиевого сплава.

Внутри установлены 28-мм динамические излучатели с сильными магнитами. Заявленный диапазон частот составляет 14-24 000 Гц, сопротивление — 32 Ом, чувствительность — 112 дБ/мВт. Вес наушников достигает 30 г без кабеля и штекера. Это проводная модель без беспроводного подключения и аккумулятора.

Конструкция предусматривает скользящую регулировку положения, металлические заушины и мягкие резиновые опоры. Кабель длиной 1,2 м оснащён разъёмом USB-C и встроенным микрофоном. В комплект также входит чехол для хранения. Продажи ATH-EM7xC на Тайване начнутся 11 декабря 2026 года. Рекомендованная цена составляет 2980 новых тайваньских долларов.

Источник: ithome