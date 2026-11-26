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Канадская компания Mountain Lab представила компактный мультитул Treeline, рассчитанный на туристов, велосипедистов и любителей активного отдыха. В отличие от привычных моделей Leatherman, новинка не получила массивных складных рукояток с плоскогубцами. Вместо этого все инструменты размещены в одном узком корпусе и раскладываются вдоль его центральной оси. Такое решение позволило уменьшить размеры и массу устройства.

В сложенном состоянии длина составляет 102 мм, а вес — 125 г. Мультитул можно носить в кармане, небольшом отделении рюкзака или велосипедной сумке. Для крепления снаружи предусмотрена специальная клипса. Разработчики ориентировались на пользователей, которым нужен набор инструментов для повседневных задач и поездок, но нет необходимости постоянно носить с собой крупную модель с плоскогубцами.

Всего в мультитуле предусмотрено восемь функций. В их числе два режущих элемента, один из которых выполнен в виде пилы, а также небольшие подпружиненные ножницы. Кроме того, конструкция включает открывалку для консервных банок, открывалку для бутылок, компактную плоскую отвертку и держатель для сменных бит. В комплект входят две насадки, а сам держатель поддерживает стандартные биты диаметром 1/4 дюйма.

Складные инструменты фиксируются в рабочем положении, а их плотная посадка в корпусе предотвращает дребезжание при переноске. На корпус также нанесена небольшая измерительная шкала.

Новинка уже поступила в продажу. Сейчас приобрести мультитул можно по цене 34 доллара США.

Источник: Newatlas