Samsung начала распространять ноябрьское обновление безопасности для смартфонов серии Galaxy S23. Оно стало первым программным обновлением для этих устройств после перехода на One UI 9.0 на базе Android 17. Пока прошивка доступна только в Южной Корее, но в ближайшее время должна появиться и на других рынках.

Обновление получили сразу три модели: S23, S23+ и S23 Ultra. В отличие от предыдущего крупного обновления, которое принесло новую версию операционной системы и изменения интерфейса, нынешняя прошивка сосредоточена на защите устройств. Она устраняет больше сотни уязвимостей, обнаруженных в программном обеспечении Samsung и Android. Часть из них могла представлять угрозу для безопасности смартфонов, поэтому компания продолжает выпускать исправления даже после завершения основного цикла обновления системы.

Выход One UI 9.0, судя по всему, стал последним крупным обновлением Android для семейства Galaxy S23. Тем не менее прекращать программную поддержку этих устройств компания пока не собирается. Производитель намерен продолжать выпускать для них патчи безопасности до 2028 года. Это позволит владельцам смартфонов получать исправления обнаруженных проблем и после завершения обновления операционной системы.

Распространение ноябрьской прошивки началось с домашнего рынка. В ближайшие дни компания должна расширить географию выпуска, поэтому пользователям из других стран стоит следить за появлением уведомления об обновлении.

Источник: SamMobile