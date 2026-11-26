Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Обновление One UI 9.5 может принести долгожданное исправление владельцам смартфонов Samsung Galaxy S24 и S25. После установки предыдущей версии оболочки пользователи стали жаловаться на заметное сокращение времени автономной работы. Теперь появилась информация, что компания признала проблему и готовит решение.

После перехода на One UI 9 владельцы нескольких моделей Galaxy столкнулись с тем, что смартфоны стали значительно быстрее терять заряд. Некоторые пользователи утверждают, что раньше спокойно обходились без подзарядки до конца дня, а теперь им приходится подключать устройства к розетке по несколько раз. Жалобы поступают в том числе от владельцев S25+, S25 Ultra и S24 Ultra.

Кроме того, часть пользователей заметила странные изменения в показателе состояния аккумулятора. В частности, после установки новой прошивки система стала показывать снижение его максимальной емкости, хотя до обновления подобных изменений не наблюдалось.

Ранее компании уже приходилось разбираться с похожими жалобами владельцев S24 и S25. Тогда повышенный расход энергии связывали с работой приложения «Мобильные сервисы». На этот раз причиной называют проблемы, возникшие после перехода на One UI 9.

По словам инсайдера Alfaturk, компания подтвердила наличие ошибки и сообщила, что исправление появится в One UI 9.5. При этом пока нет точного объяснения, действительно ли обновление приводит к ускоренному износу аккумулятора или смартфоны просто неправильно определяют его состояние. Поэтому окончательные выводы о характере неисправности делать рано.

Первая бета-версия One UI 9.5 уже доступна. Полноценный выпуск ожидается в начале 2027 года одновременно с выходом семейства Galaxy S27. Помимо исправления ошибок, прошивка получит и новые функции, в том числе возможность блокировать отдельные приложения.

Источник: Phonearena