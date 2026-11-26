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MIIIW показала пауэрбанк Neoseek Pure10 на 10 000 мА·ч со встроенным кабелем в жёлтом и зелёном цветах. Максимальная мощность составляет 22,5 Вт. Помимо кабеля, сверху есть порт USB-C и порт USB-A. Заряжать сам пауэрбанк можно через кабель или порт USB-C, вход рассчитан на те же 22,5 Вт. Спереди установлен светодиодный цифровой экран.

Энергия батареи составляет 37 Вт·ч, номинальная ёмкость при 5 В и 3 А указана как 5500 мА·ч. Производитель заявляет о 16 защитах для безопасности.

Размеры корпуса 70 на 124 на 15,1 мм, вес 213 граммов, кабель сложен в петлю, за которую пауэрбанк можно повесить.

На старте в Китае цена составляет 139 юаней (~$20).

Источник: IT Home