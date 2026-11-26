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Samsung начала выпуск One UI 9 Watch для Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic. Обновление расширяет набор программных инструментов часов за счёт функций, ранее доступных на Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Основные изменения связаны с анализом сна, оценкой сердечной активности и контролем физических нагрузок.

В частности, часы получили функцию Daily Cardio Load, которая рассчитывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему с учётом тренировок и повседневной активности. На основании полученных данных устройство определяет рекомендуемый уровень физической нагрузки. Дополнительно появился Fitness Index — сводный показатель физической формы, объединяющий несколько параметров и используемый для формирования рекомендаций по тренировкам.

Ещё одно нововведение — Vitals. Инструмент анализирует пять параметров организма в период ночного отдыха: пульс, сердечный ритм, частоту дыхания, температуру и насыщение крови кислородом. После накопления статистики часы устанавливают индивидуальные ориентиры и фиксируют существенные отклонения от привычных значений.

Для оценки состояния сердца предусмотрена функция Heart Health Score. Она формирует общий показатель на основе данных об активности и качестве сна.

Samsung также изменила систему рекомендаций по организации сна. Обновлённые «Советы по сну» используют статистику за 3 дня. На её основе формируются еженедельные рекомендации, которые корректируются при изменении режима отдыха.

Отдельное обновление получила система выявления апноэ во сне. Алгоритм на основе искусственного интеллекта определяет частоту нарушений дыхания за час и относит результаты к одной из трёх категорий: минимальной, эпизодической или частой. Для анализа необходимы данные за несколько ночей. Результаты доступны через приложение Health Monitor.

Помимо инструментов мониторинга здоровья, прошивка включает изменения навигации и оформления. Портретный циферблат автоматически размещает элементы интерфейса с учётом расположения людей на выбранной фотографии. Обновлённый компас поддерживает сохранение ориентиров, а Track Back позволяет восстановить маршрут до начальной точки.

Развертывание One UI 9 Watch стартовало в середине ноября 2026 года. Сроки получения прошивки зависят от региона и модели устройства. Для доступа к некоторым возможностям также потребуется установить обновлённую версию приложения Samsung Health.

Источник: gizmochina