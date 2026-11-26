Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Британский бренд Nothing опубликовал официальные изображения беспроводных наушников Ear (note), позиционируемых как первое устройство компании с нативной поддержкой искусственного интеллекта. Полноценная презентация новинки назначена на 8 декабря 2026 года.

Наушники объединяют воспроизведение звука в формате Hi-Res Audio с функциями ИИ-диктофона и ассистента. Устройство способно записывать, расшифровывать и составлять краткие сводки телефонных звонков, онлайн-конференций, личных бесед и голосовых заметок пользователя без необходимости подключения дополнительных гаджетов. Также заявлены функции подготовки краткой справки перед запланированными встречами и формирования списка последующих задач по их итогам.

Зарядный футляр модели получил алюминиевый корпус со скругленными гранями и прозрачными вставками, рельеф которых отсылает к топографическим картам. На корпусе размещены физические клавиши Talk и Record, стилизованные под элементы управления кассетных плееров Walkman. Подробные технические характеристики и стоимость Nothing Ear (note) компания раскроет ближе к дате релиза.

Источник: gsmarena