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Motorola столкнулась с нехваткой смартфонов Signature 27 ещё до начала розничных продаж в США. На официальном сайте компании ожидаемую дату доставки новых заказов перенесли на 8 декабря. Предзаказы открылись 19 ноября, а старт продаж был назначен на 26 ноября. Motorola объясняет задержку спросом, который превысил первоначальные прогнозы.

Американская версия Signature 27 предлагается в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти за $1599,99. Это ценовой уровень самых дорогих моделей Samsung и Google, поэтому задержка особенно заметна: покупателям приходится ждать не бюджетный аппарат, а флагман стоимостью почти 1600 долларов. Некоторые магазины Best Buy также указывают более поздние сроки отправки — вплоть до 11 декабря. При этом часть ранних заказов может быть доставлена к первоначальной дате запуска.

Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. Основная камера включает 200-мегапиксельный перископический модуль с трёхкратным оптическим увеличением. Motorola также обещает семь крупных обновлений Android. Именно сочетание дорогой аппаратной платформы и премиального позиционирования делает задержку поставок заметным событием для американского рынка.

При этом говорить о подтверждённом дефиците пока рано. Motorola связывает перенос сроков с неожиданно высоким спросом, но не раскрывает количество заказов и объём доступных устройств. Европейские продажи начались 16 ноября, а в Индии запуск назначен на 9 декабря. Пока компания не сообщила, насколько быстро сможет увеличить поставки американским покупателям.

Источник: gizmochina