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Samsung выпустила ноябрьское обновление безопасности для смартфонов Galaxy A37. Пакет устраняет 179 уязвимостей, затрагивающих программное обеспечение устройств. Первой обновление получила европейская версия смартфона, а сама прошивка получила номер A376BXXS7BZK1.

Это уже второе программное обновление для Galaxy A37 после выхода One UI 9.0 на базе Android 17. Нынешний пакет сосредоточен на безопасности, а не на добавлении новых функций. Масштаб исправлений делает его важным для владельцев устройства: речь идёт о 179 закрытых проблемах, а не об обычном небольшом обновлении интерфейса.

Распространение прошивки началось в Европе. Ожидается, что Samsung постепенно откроет доступ к ней и в других регионах. Проверить наличие обновления можно вручную в разделе «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

У Galaxy A37 есть и следующая крупная программная перспектива: смартфон входит в число устройств, совместимых с One UI 9.5. Однако Samsung пока не назвала сроки выхода этой версии для модели. Ноябрьский пакет безопасности и переход на новую оболочку — два разных обновления, смешивать их не стоит.

Источник: sammobile