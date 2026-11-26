Новые фотографии макетов Galaxy S27 Ultra раскрыли необычный дизайн будущего флагмана Samsung. Вместо отдельных выступающих объективов компания, судя по утечке, может использовать крупную приподнятую площадку для камер, растянутую вдоль верхней части задней панели. Первые изображения вызвали неоднозначную реакцию: пользователи критикуют массивный блок и сравнивают его с решениями других производителей.

На опубликованных снимках видны два крупных объектива, расположенных один под другим слева, и вытянутый чёрный модуль справа с небольшими отверстиями. Макеты показаны в белом и чёрном исполнении, рядом с ними лежит стилус S Pen. Отдельная фотография позволяет сравнить новую конструкцию с прежним оформлением Galaxy Ultra, где камеры располагались вертикально и не объединялись в единую широкую площадку.

Площадка выглядит непропорционально большой: значительная часть её поверхности остаётся пустой. Именно это стало одной из причин критики со стороны поклонников Samsung. Кроме того, новое оформление напоминает широкие блоки камер в смартфонах Apple и Google. При этом у подобной конструкции могут быть практические преимущества: она потенциально позволит разместить магниты для беспроводных аксессуаров стандарта Qi2 и улучшить устойчивость смартфона на ровной поверхности.

Однако считать показанный вариант окончательным пока нельзя. Перед нами не работающий смартфон, а макет, который используют для предварительной оценки конструкции и подготовки аксессуаров. Более того, количество камер остаётся предметом споров: ранее макеты демонстрировали четыре отверстия, но инсайдер Ice Universe утверждал, что Galaxy S27 Ultra получит три камеры. По предварительным данным, это будут основной сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телефотокамера на 50 Мп с пятикратным оптическим увеличением. Презентацию семейства Galaxy S27 ожидают в январе или феврале 2027 года. Samsung пока не подтвердила ни дизайн, ни характеристики устройств.

Источник: gizchina