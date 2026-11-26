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Новые планарные наушники Peacock Pro весят 475 г вместо 578 г у предыдущей модели. При этом Sendy Audio сохранила 88-мм излучатели, но переработала мембрану и акустическую систему. Цена новинки — $1999.

В основе Peacock Pro лежат планарные драйверы с композитной мембраной из PET и углерода. Технология QUAD-FORMER использует четыре звуковые катушки и двустороннюю магнитную систему. По заявлению производителя, такая конструкция улучшает контроль движения мембраны, снижает искажения и расширяет динамический диапазон.

Наушники получили открытую конструкцию, частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц, импеданс 32 Ом и чувствительность 102 дБ. Чашки изготовлены из тигрового клёна, а решётки украшены элементами с 24-каратным золотым покрытием. Для подключения предусмотрен кабель из монокристаллической меди 6N OCC длиной 1,9 м с балансным разъёмом 4,4 мм.

В комплект входят переходники на XLR и 6,35 мм, кожаный футляр и защитная сумка из конопляного волокна. Продажи Sendy Audio Peacock Pro стартовали 26 ноября по цене $1999. Для сравнения: оригинальная Peacock стоила $1499, поэтому обновление обойдётся покупателям на $500 дороже.

Источник: ecoustics