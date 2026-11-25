Автомобильная отрасль движется к подключённым машинам, где шины, кузов и электроника работают как единая система. Одним из новых шагов в этом направлении стала разработка Pirelli: компания показала шины Cyber Tire с сенсорами, которые передают данные в автомобиль по Bluetooth, беспроводной технологии связи на коротком расстоянии.

Pirelli утверждает, что наибольшую выгоду получат беспилотные автомобили, но шины окажутся полезными и для обычных водителей. Для создания и развития технологии компания намерена вложить около $1,2 млрд, то есть примерно 108 млрд рублей по курсу около 90 рублей за доллар. Также планируется открыть 1000 рабочих мест.

Сенсоры Cyber Tire отслеживают контакт шины с дорогой, давление, температуру и ускорение. Большинство легковых автомобилей пока сообщает о проблеме только при падении давления ниже нормы. Новые шины передают сведения постоянно и по более широкому набору параметров. Электроника получает возможность заметить неполадку быстрее, чем её заметит водитель или автопилот, то есть система управления без участия человека.

По данным о сцеплении с дорогой машина может заранее определить риск заноса, то есть скольжения, при котором автомобиль теряет управление. Такой сигнал позволяет подготовить системы контроля тяги и торможения к срабатыванию до того, как возникнет опасная ситуация.

Представители Pirelli описывают роль шин через сравнение с органами чувств: по их словам, Cyber Tire добавляет беспилотнику «ощущение» дороги, к которому добавляются «зрение» и «слух» других систем автомобиля. Раньше автопилоты почти не получали информации о происходящем в месте контакта колеса с покрытием, а сигналы от колёс способны предупредить о потере сцепления быстрее, чем другие датчики.

В будущем беспилотники с такими шинами и камерами смогут передавать местным властям сведения о состоянии дорожного покрытия. Если асфальт нуждается в ремонте, машина сможет указать на это, и участки, требующие работ, будут найдены быстрее.

Cyber Tire окажется дороже обычных шин. Pirelli Cyber Tire относится к технологиям, которые делают автомобиль частью единой цифровой среды.

Источник: hi-tech